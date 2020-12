existuje tzv. "viedenská" kópia osudu?

podľa mňa áno, ale inak, ako si myslíme. vlastníme ju každý, pokiaľ chceme. len je to ťažko pochopiť a ešte ťažšie uchopiť - to, že jej existencia je vzhľadom na jej fyzickosť de facto nezmyselná. tak ako "grálu". hoci sú.

blogujem (ak sa to tak dá nazvať) na dvoch portáloch. musím. nie že by som chcel. sme ako spoločnosť rozpoltení a ja sa nechcem obmedzovať na jednu skupinu. načo?!

totiž som pravý, ľavý. silný a slabý. žid aj kresťan. čechoslovakista a národovec. hriešnik aj kajúcnik. úprimný aj macchiavellista. zároveň. som človek. a Vy tiež.

dodávam, že akceptujem aj islam, ale som rád, že tomu nemusím veriť. budhizmus je prax každodennosti, nič viac a ale podotýkam, ani nič menej. a nie som rozhodne ateista. to je už v dnešnej dobe blbosť - byť ateista. pardón.

nikomu nevnucujem posolstvo a extrémnu absolútnosť Ježiša Krista. ja som to mal sám na sebe z nejakého dôvodu zistiť "už za života". osobná skúsenosť. tá nepustí, to mi musia uznať všetci. ja to uznávam Vám, že mi to nemusíte uznať. nám. aj sebe. ľudstvo je totiž jeden celok.

Albert Einstein nás naučil, že chronologický čas je vlastne podmienečne neexistujúca entita(?), ktorá vlastne existuje LEN za podmienok, ktoré sama neurčuje. podobne ako moc? pýtam sa Vás, nás.

teda položme si logickú otázku. má, alebo nemá chronologický čas význam na udalosti dnešných dní? ak áno, aký?

taký, že musíme pripustiť, že možno nemá. dobre. poďme do praxe. môže sa teda diať v našom exaktnom svete EÚ, kovidu, strachu atď.. niečo, čo prekračuje čas v rámcoch našej zmyslovej pozornosti v kontexte vnímania času ako hraničnej, limitujúcej veličiny?

po československy: týka sa nás stredovek a budúcnosť. iste že áno. papáme to dnes a varíme si budúcnosť.

má zmysel rozmýšľať a nebáť sa. dodržiavať pravidlá "zdravého rozumu", aj polícia tak koná. nepokutuje. za zabudnutie náhubku. kovid je pliaga, ale tí, čo sa ho neboja, prežijú.

je to totiž psychologická zbraň. tak ako "kópia osudu".

a keďže patrí všetkým, teda aj nám, je na nás, či sa ňou pichnene pri neopatrnom zachádzaní, zarežeme, alebo ju použijeme ako protizbraň. o čas nejde.

neprovokujme, to nechajme na mňa:) to je totiž veľmi zodpovedná činnosť, doslova práca. žime. a verme, že bude tak, ako chceme a nie tak ako "má byť". všetko je možné, priatelia.