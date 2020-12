Monika, aj Vy ste žena. Ako budete hlasovať? Podľa vedomia, tak ako Vás poznám?

Monika. Žena. Nie najatraktívnejšia podľa šablón očakávaní bežných mainstreamových "chlapov", ale pozrite sa na ňu zvnútra. Nájdete ten diamat? Ja nie som, žiaľ či našťastie (?) ešte trendovo nepríčetný. Ten diamant som si všimol.

NR SR. Dnes som tam bol, respektíve nebol, bol som len pred hlavným vchodom a ocenil som prístrešok, lebo pršalo. Bol som tam pracove.

Mňa tam ale nezvolili. Zastupoval som len sám seba. Čiže som mohol návštevou tej budovy len získať. Nie stratiť.

Ako tak čakám, vrátil som sa v myšlienkach do detstva. Podľa učenia múdrych - času plnej otvorenosti - plného chápania bytia ako takého. Pomenúvania vecí pravými menami. Zamyslel som sa nad tým, či tam niekoho osobne poznám. A čuduj sa svete, áno! Jednu svojsky šarmantnú dámu. Moniku.

Raz, pred voľbami, som išiel po ulici, rozhodoval sa, koho voliť. Miriam mi hovorí, že bude voliť Matoviča. Otec kandidoval za Kotlebovcov. Dilema. No ako som išiel po tej ulici, padol mi zrak na miesto medzi autami - asi som obdivoval elektróny, tak ako obdivujem ženské nohy. Čo som zbadal? Leták s Monikinou usmiatou tvárou... No nakoniec som volil "Kotlebovcov". Otec je skrátka vyššia karta.. Pochopiteľne.

Dnes sa však obraciam na Moniku. Lebo aj od nej to závisí. Dnes je ona vyššia karta.

Ide totiž o veľa. Viac ako si dnes mnohí vieme predstaviť. Úprava ústavy obmedzí slobodu. Tým je povedané všetko.

Viete, priatelia, že číslo 27 je tzv. číslo plnosti, dokonalosti? (9+9+9 = 27, 2+7=9) No ale to už nechajme na Kabalistov. Ja viem len toľko, že je to číslo záväzné pre tých, ktorých označí. Majú poslanie, zodpovednosť, či to príjmu, či nie.

Monika, ja Vás prosím. Nielen za seba a Miriam (bez jej vedomia). Hlasujte podľa svojho vedomia. Vtedy nepríde následná bolesť svedomia. Lebo Boh odpúšťa, ale svedomie nie.

Maroš. (miloval som Vašu malinovku, podanú krásnou Miriam:)

PS: Monika, prosím, hlasuj vedomo a bdelo. Spoznáme Ťa tak definitívne. Tak, ako si Ty spoznala teraz mňa. Možno Tvoj budúci volič. Ospravedlňujem sa Vám za to Tykanie. Ale viac to vyjadrilo. Ide o všetko. Prosím Vás. Ďakujem