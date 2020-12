Muž vo "vládnom paláci" je jasný blázon. Vsádzam dnes na ženu v Grasalkovičovom paláci.

Nie je nijakým tajomstvom, v kruhu mojich najbližších, že som vyrastal takpovediac v „ženskom družstve“ a nie v „mužstve“. Možno aj preto rozumiem ženám viac, ako bežní „chlapi“.

Niekedy ženám dokonca rozumiem viac, ako si dokážu rozumieť ony samé. To viem od nich, ja by som na to sám neprišiel.

Nie, nie som feminista a ani „štvorpercentný“. Len viem, že ženský princíp je láskavejší, chápavejší a čuduj sa svete aj omnoho pragmatickejší ako princíp mužský (bez ohľadu na diagnózy konkrétneho jedinca).

K veci. Nazdávam sa, (tak ako som už verejne povedal na zhromaždení občanov v októbri pred prezidentským palácom) že prezidentka SR pani Zuzana Čaputová, hoci je „liberálna“, je dnes oveľa bližšie ku konzervatívnym hodnotám a tradicionalizmu ako ten pán z Trnavy, ktorý by dnes nemal robiť „terapiu“ v Bratislave, ale mal by prijímať terapiu v Pezinku. Evidentne.

Verím, (hoci ona nie je Štefan Harabin, ktorý sa v zákonoch excelentne vyzná), že zapojí do diania ak nie svoje exaktné právne vedomosti, tak svoj cit. Ženský cit pre ochranu jedinca, v jej prípade transformovaný do citu pre záchranu spoločnosti.

Chlapi to dnes jednoducho „nedávajú“. O „ňom“ sa ani netreba zmieňovať, no má ospravedlnenie. Zbláznil sa.

Pozrime sa ďalej na takého Richarda Sulíka. No comment. Alebo škoda reči, aby to bolo po slovensky. O Kollárovi už ani nehovoriac.

Verím, nech to vyznie pre moje „silnejšie pohlavie“ akokoľvek, že dnes je jedinou relevantvou političkou na Slovensku prezidentka. A očakávam, asi nie sám, že niečo urobí, niečo konkrétne, čo Slovensko, našu spoločnosť, posunie správnym smerom.

Priatelia, v ženách sa – dovolím si povedať – trochu vyznám. Preto dnes vsádzam na prezidentku. Inú alternatívu, ako jej reálny a silný vstup do politického diania v tejto chvíli nevidím.

Toto už nie je o pilitike. Toto už je o prístupe k životu. Nepodceňujme ženy. Možno nás z toho „vykorčuľujú“, keď už my, chlapi, sme dosiahli svoje maximá.