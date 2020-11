idem do blogerského "dôchodku". ale ešte toto

čoho sa bojíme/te? žiadna majdanizácia. ľudia to buď zoberú do rúk, alebo nie. to je jednoducho vec "jin-jang". obnova rovnováhy. bežná vec.

bol by som za to, aby ľud nebol plašený, lebo už vie čo má, či nemá robiť. to už je o tých "dole a v strede", pokiaľ viem ja. kuchári, policajti, kaderníci, umelci (časť). nech je čo má či nemá byť. ja verím aj prezidentke, že "zastane" a mateľka mi je ľudsky ľúto. nemá kredit.

len toľko. sloboda - november - hrdosť. ľudia, čitatelia. vtedy havel, budaj, koridor. tak nech. však to robil aj dnešný ON. akurát že ON aj klamal v priamom prenose. teraz, možno, dostane po hube.

OF, VPN. zabudli sme? proste sme hrdí, je jedno kto je hlasom. môj postoj.

mt ml