Slovensko je vo vážnom stave od 21.3.2020. Dokedy?

Núdzový stav v republike nastal menovaním Igora Matoviča za premiéra. Nie z dôvodu tzv. pandémie koronavírusu.

Moja stará mama mi často hovorievala: „Jaj môj, pamätaj, že doba dobu nájde, čo celým svetom zájde. No.“ Dnes som si spomenul na toto „ich“ poúčanie. Ako tak pri rannej káve hútam nad tým, ku ktorej dobe tú dnešnú „pandemickú“ prirovanať, som si uvedomil, že aj z učenia mojej starej mamy, ktorá sa „nikdá nemýlili“ existuje výnimka. Takáto doba ešte „nikdá“ nebola. Ešte sme na Slovensku nerobili z komára somára. A isto nie s takým zanietením (či zatienením?), ktoré vidíme v očiach pána predsedu vlády. Premiérovu obsesiu už nedokáže zakryť ani celý tím viac či menej moletných odborníkov, ktorí mu miništrujú.

Ja viem, je to už veľmi otrepané a všetkých, vrátane mňa už obťažuje hovoriť stále dookola o tom istom a ťukať si pri tom do čela. Veď si doň už pomaly vyťukáme diery (azda začnem nosiť popri rúšku aj čelenku). Ale čo s tým? Čo s tým urobiť? Najprv sa zamyslime nad tým, čo sa vlastne deje.

Sme klamaní, drahí priatelia. Áno, je to tak, či už si to priznáme, alebo nie. Ak súlasíme s tým, že ryba smrdí od hlavy, tak už pomenovanie súčasného stavu ako „pandémia“ odporuje skriptám našich študentov, ktorí sa pripravujú na štátne záverečné skúšky z predmetu „infektológia“ kde na základe počtu nakazených a ostatných súvislostí sa jedná o „sporadický výskyt“, nanajvýš „epidémiu“.

Takže zásadné klamstvo – názov „pandémia“. Od toho sa celá réžia deja ďalej odvíja.

Apropo, nosenie rúška je – medicínsky povedané – symptóm stavu našej spoločnosti. Nie je to príčina, ale následok. To je prvá vec, čo by sme si mali uvedomiť. Následne sa sami dostaneme k poznaniu, ako sa správať, pred čím mať rešpekt a čoho sa zbytočne neobávať.

Teda áno, máme v dome komára, možno aj sto komárov. Ale ani jedného somára (tých máme žiaľ inde). Teda použime biolit a plácačku na hmyz a nebúrajme zárubňu a nerobme dieru do steny. Bude nám na zimu fúkať do chalupy.. Teda v lepšom prípade. Ak sa však tímu odborníkov podarí pri búraní diery do steny – ako inak, dostatočne veľkej na vyvedenie imaginárneho somára z domu – trafiť nosnú priečku, tak nám ten domček pokojne aj padne na hlavu.

Niekto by to možno aj potreboval… No Igora sa darmo budeme pýtať, on zjavne nevie. Jemu len dali do ruky kladivo a vidí stenu. A tá túžba zbúrať to je neodolateľná. Však sa pozrime na ten jeho zanietený, či zatienený pohľad.

A čo teda s tým? Nuž len počkať času ako hus klasu, doba pominie, nevydarený pokus menom Igor Matovič sa samoodinštaluje. Zatiaľ deťom trpezlivo vysvetľovať, že toto čo sa deje nie je nový štandard, že to takto nemá byť, nemá zostať. A nezostane. To nedovolíme, priatelia.

S pozdravom Zastavme ich bratia! Vám prajem príjemne strávený deň, napríklad pri športových aktivitách, kde platí výnimka na nosenie rúšok. Ja odporúčam rýchlu chôdzu;)