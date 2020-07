Na Kollára tlačia. Matovič ukazuje silu. Tlak v kotli stúpa.

Na Matoviča tlačiť nemôžu, nemajú nič. Kollár je človek s minulosťou, ale to nevadí. Vyzná sa. Bude dvojkoalícia? Alebo sa pridá Pelle? Bude dobre.

Ukazuje sa, kto je kto. Matovič nie je len "kriklúň", ale aj politik. To je dnes už jasné. Vďaka. Na Kollára tlačia, bývalí priatelia. Vadí im, chcú cez neho odstaviť Igora Matoviča. Prečo? Lebo má morálku, čo Kiskovcom a Šeligovcom vadí. Aj Kollár je morálny.

SaSka je od hier bokom, Sulík je naozaj ekonóm. A fetoš. Asi. Ale o čo tu ide?

O normálnosť. Igor Matovič je vlastne slováčisko. Aj Boris Kollár. Ale to nehrá do karát strane Za ľudí. To sú, evidentne, treťosektoroví asi aj demokraticko-transatlantickí myslitelia, ktorí zrejme chcú, aby sme prijali úzus, že p

..tu niekde sa mi to včera zaseko a neužolilo..

Takže jednoducho a nekvetnato poviem toto - Za ľudí, prakticky mimoparlamentná strana, ktorá má podpredsedu parlamentu (keby aspoň štrkáča, ktorý by na útok upozorňoval - zažil som ho naživo na nábreží s farmármi Oravcom a Magdoškom.... Aj Hlinu... pamätáte si, páni? Čo ste hovorili?!) sa snaží ovplyvňovať Slovenský rozum. To nedovolíme.

Dnes hovorím jedno. Slovensko potrebuje Matoviča a Kollára. Možno aj Pelleho.

Teraz sa rozdávajú karty.