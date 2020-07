Asi som Matovičovi krivdil. Správa sa ako on, ale potrebujeme ho.

Matovič, nech je aký je, robí Slovenskú politiku s ľudskou tvárou. Aj mne ide na nervy, aj som ho kritizoval, ale dnes hovorím, vďaka za neho a Kollára.

Igor Matovič je skrátka Igor Matovič. Či má byť premiérom naozaj neviem, ale k dnešnému dňu som rád, že ním je. Kto iný by tam mal v tejto chvíli byť? Navyše, keď už "kopú" aj do Igora, nášho svojského, Slovenského Igora, tak je to dobré znamenie. Nedal sa, nech to vyzerá ako chce, nech si myslí kto chce čo chce.

Je v ňom čosi šialené, to máme asi spoločné. Ale to nie je teraz dôležité. Zoberme si ho, aký je pragmatik! Keď bolo treba kričať, kričal - možno aj viac ako bolo treba.

Keď treba podržať Boria Kollára - čo je fakt chlap, neviem či v tejto chvíli na správnom mieste. Ale správnejšie miesto pre neho naozaj nemáme - tak to skrátka robí. Drží.

Možno to mnohých znervózňuje, ale Igor drží. Čo drží, to drží, ale drží.

Tiež som ho veľmi kritizoval, lebo sa mi zdalo, že si robí po Slovensky z "huby riť". Ale dnes sa na to snažím pozrieť z inej strany a ten človek drží. Celkom u mňa zasa získava body, nenechal sa rozhojdať.

Možno nám tie postoje raz aj vysvetlí. No nech zatiaľ drží barikádu. Začínam mu drukovať.

Každopádne robí politiku s ľudskou tvárou - či už vedome, alebo nie. Od čias Dubčeka sme tu také nič nemali.