Pelle urobí najlepšie, keď sa nepošpiní "čaputovčinami" a "drukerovčinami".

Pelle je ako Pelé. Obohráva, skvele. Ale to do politiky patrí. Ak je morálny, verme, obohrá celý svet na prospech Slovenska, Sloveniek a Slovákov. Naozaj. Má na to potenciál. Stopro. Či ho využije?

Mnohí z nás vidia v Pellegrinim oportunistu. Ja nie, v prvom pláne určite nie. Ak áno, tak z donútenia. Čo je v politike vlastne normálne, ba čo viac, žiadané.

Spomeňme si na všetkých premiérov, ktorých sme tu kedy mali. Ktoré miesto by obsadil Peter? Spomeňme si, ako sme za ním banovali, keď odchádzal v "čase koronakrízy". Spomeňme si, ko nám medilo, keď zastával popredné priečky v sypatickosti premiérov sveta v očiach médií.

Hovorí sa o ňom, že je ružový. Ja neviem, mňa to akosi nevyrušuje, keby aj bol, o to lepšie. Sú to citliví muži, pokiaľ mám skúsenosť. Ja som síce na ženy, no nie až tak ako Boris:), ale to je moja vec. Však. Nemám na to, žiaľ, rozpočet, na tie alimenty. O tom potom.

Stredniar citlivý k národu. To je Pelle. Zatiaľ.

Samozrejme, že všetci na ňom nájdeme chyby, aj ja ich viem zo tri "z prvej" - postoj k protestujúcim farmárom, súhlas s tým, aby bol ministrom vnútra Jojo Ráž, pretvárka na Fica, (že nesledoval troškovú chápem:) atď. atď.

Je trochu ako moja bývalá známosť. Málo čo povie a dosť myslí na zadné dvierka. Skôr sa tvári, akoby hovoril. Pritom vnútro sa javí byť zdravé, navonok.

Trochu ma znervózňuje, že sa nevymedzuje voči prezidentke a jej najnovším snahám očkovať celý svet.O tom, čo robil Drucker na pošte buď nevie, alebo nechce vedieť, inak by sa dištancoval.

Verme, že ten Pellé nebude až taký prúser ako Matté...

Ale dnes sa už nedá veriť ničomu, priatelia.