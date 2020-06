Spravodlivý medzi národmi dnes pácha harakiri. Škoda, že nevedomky.

Keď mi "priatelia" z KDH v roku 2010 hovorili, že Igor je blázon, neveril som im. Hoci na obede v Parlamentke sa mi zdal divný. Mal šialený pohľad.

Takže ideme odoberať tituly státisícom. Fajn. Tak to skúsme. Ale ako by iste povedal Boris: "Cez to všetko..." Po slovensky iste myslel "napriek tomu", ho nedoberieme Borisovi. Nedá sa. Alebo sa nechce? Chvála Bohu, áno Chvála Bohu, ale za to, že sa vykľúva šidlo z vreca. Je to ale aj škoda.

Keď Igor dokoná svoje dielo, škoda že nevedomky, lebo by to aspoň malo štýl - teraz je na "kapitána" - bez toho, aby mu to hlávka dokázala povedať... potopí aj nádej slovenských lesov a slovenskej normálnosti, napr. Mičovského. Toho bude naozaj škoda!

Už aj silné obsadenie OĽaNO pomaly stráca schonosť kompenzovať, ťažko povedať "čo" svojho predsedu. Myslím si, že dnes sa Igor pochováva a s tým aj nádeje státisícov svojich voličov, ktorí mu verili. Možno aj on si veril, ale dnes, v tomto polčase rozpadu jeho osobnosti je klinický obraz naozaj zlý. Len zlý, nič viac a nič menej.

Pritom Boris nie je zlý chlap, no Igor NIE JE CHLAP. Čo je, dovolím si povedať, v konečnom dôsledku, mrhanie verejnými financiami, platiť dnes OĽaNO. Tu nejde o Borisa, myslím, že by tú školu dal aj pri verejných opakovaných štátniciach. Nie je blbý. Ide o Igora a jeho "principiálnosť". Hadi Šeligovci s "trúbam"i Trubanovcami už vedia, kam klepnúť a Igor už má dýku v bruchu. Zapichol si ju tam sám, ale nevie, že harakiri je vec cti a nie slabosti... To nepochopil. Nuž, je to predsa Igor, hrdý trnavák.

Či je "kapitánov" študet Igor už rovno klamár, to dnes ešte ťažko povedať. No nerobí politiku ktorú sľuboval. To je dnes už jasné. Škoda. No, poučíme sa.