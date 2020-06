Slovensko by a muselo vzdať štátnosti...

...keby sa mali všetci ďalej vzdávať štátnych funkcií za akýkoľvek kontakt s Kočnerom. Podotýkam, len za akýkoľvek!

Viete priatelia, raz to pekne povedal Miki Černák. Nejdem ho citovať, lebo jeho knihu, ktorú som kúpil v akcii spolu s pivom teraz a už ani ju ani to pivo nemám pri sebe. No nechcem znevažovať, ani Mikiho, ani pivo ani seba.

Uznávam všetky tri entity. No k tomu výroku. Mikuláš Černák povedal niečo v tom zmysle, že keby ho bol náš poločný štát zastavil, on by nemusel sedieť na doživotie. Skrátka sa to - čo on robil - vtedy "mohlo".

Podľa mňa je v tejto výpovedi, životom vyskúšaného človeka (aj keď krátko a intenzívne, s tisíckou ďalších "ukazovateľov") jedna veľká pravda. Vychovala ho doba a chcel byť najlepší.

Nie náhodou tak ako Mariána Kočnera? Ktorého každý normálny človek, aspoň ja sa tam radím, musí už na pohľad nenávidieť? Nie je aj on obeť doby, štátu?

Síce na to námestia poukázali, že za Kočnera vinia štát, ale pardón za smelosť - kto to prečítal správne?!?

Či sú Martina a Jano len obete, či práve jeho a či mučeníci... ?

Myslím, že som povedal akurát dosť.

A idem si pustiť "Dobrý večer priatelia, od Pary! YES!:) samozrejme le Payaca, pardon:)