Dáme "interpukkcie? ako hovoriu Ja-n-či Ľuppči? Na upršatú sobbotu? Či ako?!"

Naozaj je všetko v hlave, doktor (Mišo Danninger) sa nemýlil. No iste mi bude všetkými odpustené a správne pochopené všetko doteraz uvedené, keď priznám, že robím na sebe výskum. Dnes chcem zistiť, aký mám postoj k interrupciám.

O čo ide. Nebudem Vás drahí, čitatelia zaťažovať ďalekosiahlymi analýzami života, postojov jednotlivcov k smerovaniu spoločnosti v kontexte jej vývoja :) atď. Tieto veci dokonale ovláda prof. Peter Staněk, ktorého osobne mimoriadne uznávam a odporúčam jeho prednášky. Je "kuknuteľný" na webe.

Čo je však zaujímavejšie, je postoj človeka samého k sebe. Miliarda minibojov a minirozhodnutí v čase (o ktorom ako si ďalej povieme vlastne ani nemôžeme tvrdiť že existuje) ktoré tvoria naše Ja, utvárajú naše postoje a dávajú nám určitú spoločenskú rolu. Na druhej strane pripravujú podhubie na určité očakávania. Sveta od nás, ale aj naopak. Nezabúdajme na jing-jang, princíp princípov. Všetko je vzájomne ovplyvnené a môžme povedať že aj reverzibilné, dokonca aj čas - o tom v podstate bolaj tzv. Filadelfský experimet, súvisí s teóriou relativity atď.

Teda nemôžu existovať absolútne tresty - k blogu na SME p. Barbore Bukovej. Trest smrti principiálne nemôže existovať, vo forme trestu. Ale v poriadku, to teraz nechajme bokom, vrátime sa k tomu inokedy. Len sa mi nedalo "nalogovať", tak som jej to nemohol uviesť ako príspevok. V princípe s ňou súhlasím, ak som to anglicky správne pochopil, že je proti. Aj ja som proti. Preto sa tešme, že za tzv. Slovenského štátu naši dedovia ani jeden nevykonali, lebo im ho nik nepodpísal:).

Môžeme teda, povedzme pre túto debatu, považovať relativitu za jediné absolutórium. Hovadina, čo? Ale kdeže, naopak! Naše poznanie. Poďme ďalej, k veci. To by teda mohlo znamenať, že absolutórium neexistuje. Ak je to tak, môžme - veľmi zjednodušene - predpokladať a pripusť len existenciu úmyslu.

Od toho sa môžeme ďalej odraziť aj pri otázkach tzv. "interrupcií". Jasne, že inak ako takzvané ich nazvať jednoducho nemôžme. Teda potraty. Lebo sú z hľadiska života konečné - teda, ale sú?

A sme pri koreni problematiky potratov:

Ide o: 1. akúsi amputáciu časti tela matky, alebo 2. smrť dieťaťa. Ide o uhol pohľadu, o úmysel, o RELATÍVNOSŤ, dovolím si povedať.

Môj neideálny názor je ten, že je právom matky rozhodnúť, či svoje dieťa usmrtí alebo nie, žiaľ je to tak a my chlapi tomusíme akceptovať! Jedným dychom dodávam, že tým pádom máme právo na LEN2 pohlavia - muž/žena, ale o tom tiež samoststne.

Moja matka ma neusmrtila, preto Vám tu dnes vypisujem, ani Fica jeho mama neusrmtila, preto je predseda Smeru a ani Pellegriniho, preto dnes zakladá novú stranu. Ale koľko Tkáčov, Ficov, Pellegrínych, ba čo viac, koľko potrebnejších (naschvál nehovorím kvalitnejších, o tom tiež potom) ľudí ich mamy usmrtili... možno keby sa boli narodili, atakďalej...

Teda myslím, byť ženou je dokonca zodpovednejšia úloha ako byť mužom. No naozaj!

Zasa jedným dychom musím dodať, že ženy majú právo byť v ženstve a zodpovednosti k láske vedené! Dnes sa nezdravá, podotýkam nezdravá emancipácia žien stáva módou a ženy sú v podstate mužmi, česť výnimkám, zneužívané čoraz viac!

Som už taký king na SME, ktorý si môže dovoliť uverejniť aj nedokončené veci ako Picasso? Normálme ma ohodnoťťe. "ďakovala - aký hanebný slang"...

PS: keby ma moja psychologička opakovane a nedávno neubezpečila, že som v psychicky poriadku, sám by som pochyboval:) Ešte že len píšem a nečítam sa. Ďakujem, že čítate Vy. Doma ma už názorovo nevedia vystáť. To nič, Vy ma môžete kedykoľvek zrušiť. Teda môj úmysel je pozitívny. Navyše ženám rozumiem, lebo som vyrastal v matriarcháte:) A vážim si ich.

Pekný upršaný deň prajem. Aspoň nie je horúco, z toho sa tešme. Navrhujem.