Nakoniec sa to volá "škrtiaci chvat". A je to, pravdaže v poriadku.

Európa sa vytiahla. Zasa raz podržala nový kontinent. Takú výhovorku by ani Kremeľ nevymyslel. Alebo to francúzom poradili tam? Každopádne klobúk dolu.

Americkí priatelia majú problém. Policajt zabil občana Floyda, dokonca v priamom prenose. Či je na to hrdý, nevieme. Vieme len, že to bolo - teda podľa videa - "vyhnutné". Ležiaceho Floyda, ktorý chýba svojim blízkym jednoducho pristúpili strážcovia poriadku a nedali mu dodýchnuť. Prosíkal, no z daní si už vopred zaplatil "škrtiaci chvat". Možno by tie dane radšej ani neplatil, keby vedel, že bude definitívne uchvátený.

Takže francúzi ponechajú vo výbave silových zložiek tzv. škrtiaci chvat. To sa daršej vzdajme slimákov a "beaujolais", ak nám je život milý a nenechajme sa francúzmi uchvátiť, zachvátiť ani čojaviem čo ešte.

A je nad slniečko jasnejšie, že sa v amerike stala vražda, možno neúmyselná, ale vražda v priamom prenose. A teraz ju morálne riedi Európa, francúzskymi chvatmi. Pochopiteľne, zemiakmi by nestačilo.

Chvíľu to trvalo, kým prebehli transakcie, ale Vlado to už za Donada zasa raz vyráža spoza bránkovej čiar(k)y.

Otázne je, či sa vôbec skutok stal, veď to bol len chvat.. tak wtf?

Všetko je v poriadku, žiaden strach! Občas sa to stane, aj v lepších rodinách.