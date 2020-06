Prečo sa nás "Covid-19" zľakol? A prečo nie Pelle?

Možno preto, že už je rok 20, ale nie, tak lacné to asi nebude. Lebo sme dokonalí. A posvätení. A bez srandy, teda pardón, spisovne bez švandy...

Milujem články, pri ktorých názov nekorešponduje s obsahom, no nie vždy. Iba keď sú moje, lebo vtedy len ja viem, ktorý z nich o čom pojednáva. Určím si, čo si prečítam, bez ohľadu na zadanie. Vtedy som ako cookies, môžem si servírovať čo uznám za vhodné a určovať tak záujemcovi (sebe) napríklad na Googli, čo si pozrie a čo nie a on na to ani nepríde, že pozerá čo vlastne nechcel.

K veci. Je nad slniečko jasnejšie, že nás korona obišla. Už úplne počujem uja Tonka, ako protestuje, že nás Koruna neobišla, len si ju Maďari privlastnili. Je to asi tak, ale mňa to na roziel od "apuciho" až tak netankuje.

Ale prečo nás korona obišla? Asi sme si ju zabudli privlastniť, ako by povedal Beneš : "Blbí slováci, ani tou korunu, či Koronu?! HerGott Mařenko, jak se tomu sakra říká?" Mařenka odpoví - pokojne a laskavě: "Korona, Edvarde, ne koruna, no korona se tomu říká! Ďík Mařenko, já sem starej vúl - no tak ťi páprdové si nechaly i tu Korunu vodejít. Tak sou bez ní, máme ji my a ťi blbí maďaři, či jak si ťi volové vodsať vlastne říkají".

Zabudli sme si tú korunu, čo korunu - akokoľvek to už Edvard nazval - privlastniť. Aj napriek Igráčkovej horlivosti. No čo, ponosili sme rúška, pomaly s rovnakým zadosťučinením ako pri nosení nohavičiek - len kedy už konečne "tí blbí slováci, Mařenko" vymysia aj tanga-rúška. To bude predstupeň toho, aby sme neskôr mohli verejné zhromaždenie občanov na námestí, bez rúšok, nazvať nudaplážou. A podobne ako Cruchot a Gerbér (teda krišot a ritmistr žeróm žerbér) mohli všetkých nudistov pozatýkať. Dohodnuté, vybavené, hotové.

Ale čo tam po Korune (aj tak bola z 19-teho!) keď ide jar. Včeličky nám 5G sieť unavila no nič to. Má nás kto Opelliť. Zelený Pelé, alias Pellegríni. Ako by povedal slovenský dôverník a patrón slov(e)nstva Edvard: "Ťi blbí slováci maj to šťestíčko, že je vopelí ten Pelle a voni zas porostou?! Já myslel, že když jim voběsíme toho Tisa, za se zložej! Voni ne a ješťe si místo Koruny - sakra! Mařo! jak se tá več jmenuje?! Říká se jí Korona, Edku.Ďík, už sem starej vúl... no dobře, tak voni nevemou tu Koronu a neposerou se z toho a pak - jak je mňe blbě - pak, Her Gott!, si dovedou nějakýho Pelleho, kerej je z tý bryndy znovu vytáhne! Do prdele! a jěšte my, Češi, "mý Češi", máme toho blbýho vola na čele. Mařo!!! Jak se tý blbý americký, čínský nebo seru na to jaký pí..vině sakra říka??!!! Korona, Edvarde, korona. A neříkej mi Kodet?!"

No a čo že je Frederika v tom, teda vraj tajne za tým.. veď sa asi ľúbia, len na vodcu sa nepatrí byť ženatý.. Aj Vlado sa rozviedol. To nič, horšie je, že slovečina zatiaľ nemá diakritiku na račkovanie, spisovne asi ráčkovanie (určite nie HáčkovannieH, však Hannah? a už máš 18, či 88 (rokov)?, nevadí, požičiame každému, hádam sa nám podarí získať úrok pod 8,88% ). Keby si mala len 14, tak Ti vieme požičať aj vtedy, ak sa ze Teba zaručí hoc aj 88 ročná babička, pokojne aj s krížikom na krku. To nič, keby bol náhodou zalomený.